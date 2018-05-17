На Украине рассматривают возможность защищать права трудовых мигрантов

Киев, , 14:29 — REGNUM В первом чтении Верховной радой был принят закон о социальной защите украинских трудовых мигрантов, сообщает 17 мая «112 Украина».

Согласно закону, на Украине будут выдавать лицензии предпринимателям, которые согласны оказывать социальную помощь украинским трудовым мигрантам. Такие фирмы будут постоянно сопровождать граждан Украины: как на территории страны, так и за ее пределами.

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Напомним, украинские трудовые мигранты принесли Украине в 2017 году 8,5% ВВП. По мнению психологов, граждане Украины за рубежом практически никак не защищены, а также наиболее уязвимы к нервным расстройствам.

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