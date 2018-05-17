Канада призвала к расследованию преступлений в секторе Газа

Оттава, , 14:28 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал к немедленному независимому расследованию насилия в секторе Газа.

«Канада сожалеет и серьезно обеспокоена насилием в секторе Газа, которое привело к гибели людей», — говорится в заявлении премьер-министра.

Напомним, 14 мая в ходе массовых акций протеста в секторе Газа израильские военные убили свыше 60 мирных граждан, в том числе и восьми месячного ребенка. Данный инцидент вызывал бурю негативных эмоций в международном сообществе.

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