Канада призвала к расследованию преступлений в секторе Газа

Оттава, 17 мая 2018, 14:28 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал к немедленному независимому расследованию насилия в секторе Газа.
«Канада сожалеет и серьезно обеспокоена насилием в секторе Газа, которое привело к гибели людей», — говорится в заявлении премьер-министра.
Напомним, 14 мая в ходе массовых акций протеста в секторе Газа израильские военные убили свыше 60 мирных граждан, в том числе и восьми месячного ребенка. Данный инцидент вызывал бурю негативных эмоций в международном сообществе.
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