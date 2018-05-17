Четверг, 17 Мая 2018 года
14:33:31 МСК

Канада призвала к расследованию преступлений в секторе Газа

Политика

Установить виновных нужно немедленно

Оттава, 17 мая 2018, 14:28 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал к немедленному независимому расследованию насилия в секторе Газа.

«Канада сожалеет и серьезно обеспокоена насилием в секторе Газа, которое привело к гибели людей», — говорится в заявлении премьер-министра.

Напомним, 14 мая в ходе массовых акций протеста в секторе Газа израильские военные убили свыше 60 мирных граждан, в том числе и восьми месячного ребенка. Данный инцидент вызывал бурю негативных эмоций в международном сообществе.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить