Песков: решение по главе Счётной палаты пока не готово

Москва, , 14:21 — REGNUM В Кремле оценивают предложения Госдумы РФ по кандидатам на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщил 17 мая и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, решение по какой-то конкретной кандидатуре пока не принято. В то же время Песков отказался давать какие-либо комментарии по кандидатурам на пост руководителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что совет Госдумы РФ решил направить президенту РФ Владимиру Путину четыре кандидатуры от каждой фракции на пост руководителя Счетной палаты.

По словам Володина, «Единая Россия» предложила на эту должность бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, фракция КПРФ — депутата Госдумы РФ Юрия Синельщикова, «Справедливая Россия» предложила кандидатуру главы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, а ЛДПР — кандидатуру аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

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