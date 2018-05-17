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Украинскую полиграфическую компанию обвинили в работе на «страну-агрессора»

Политика

Сотрудникам СБУ не понравились календари, на которых Крым включен в состав России

Киев, 17 мая 2018, 14:19 — REGNUM  Печать календарей с символикой Чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в России, стала причиной уголовного преследования сотрудников частной полиграфической компании, сообщила 17 мая пресс-служба службы безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ пресекли распространение антиукраинской печатной продукции в интересах страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на выпущенных календарях Крым изображен в составе России. При этом изготовленная продукция должна была распространяться на территории Украины.

Напомним, Крым вошел состав России в 2014 году после всенародного референдума, на котором решение было поддержано подавляющим большинством жителей. Несмотря на это, в Киеве до сих пор считают полуостров частью Украины, а Россию — страной-агрессором, которая якобы оккупировала полуостров.

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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