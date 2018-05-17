Остановить войну между РФ и США может лишь усиление НАТО – Atlantic Council

Цитата из видео на YouTube Ариэль Коэн наехал на Лаврова и получил по заслугам! Вечер с Владимиром Соловьевым от 04.04.18 Пользователь Вечер с Владимиром Соловьевым

Вашингтон, , 14:11 — REGNUM На фоне всё больших опасений России относительно «глобальной конфронтации с США» Вашингтону необходима стратегия, с помощью которой будет возможно предотвратить конфликт между двумя странами, пишет Ариэль Коэн в статье, вышедшей на сайте аналитического центра The Atlantic Council.

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Коэн указывает на то, что в последнее время в России наблюдается «истерия» по поводу возможного столкновения с США, и носит она более, нежели во время холодной войны, острый характер. В частности, он ссылается на сюжет телеканала «Россия-24», в котором журналисты привели список продуктов, которые стоит взять с собой в бомбоубежище в случае начала Третьей мировой войны. Примером российской «истерии» Коэн считает также и убежденность российских экспертов в ослаблении соглашений между Вашингтоном и Москвой, а также связей между элитами.

В качестве способа предотвращения такого конфликта Коэн предлагает продолжать «прозрачное» наращение неядерного и ядерного потенциала НАТО, благодаря которому применение в будущем вооруженных сил Россией будет сопряжено со слишком большими издержками. Он также уверен, что США необходимо усиливать инструменты в области кибербезопасности. Россия, убежден Коэн, уже взламывала плохо защищенные серверы политических организаций США, таких как национальные комитеты Демократической партии и Республиканской партии, а также переписку ключевых лиц в предвыборных штабах кандидатов на прошлых выборах в США.

Помимо цели предотвращения вооруженного конфликта, Коэн отмечает необходимость изменить поведение Москвы. Для этого администрация Трампа должна совместно с европейскими союзниками гарантировать сохранение введенных после «аннексии» Крыма и «вторжения на Донбасс» санкций против Москва, а также добиться от ЕС оппозиции осуществлению проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Эти газопроводы лишь усилят «доминирование России над энергетическими рынками Европы» и являются источником многомиллиардных поступлений средств для Кремля.

Напомним, Ариэль Коэн — американский политолог, специализирующийся по международным отношениям в области безопасности и энергетики таких регионов, как Россия, Восточная Европа и Ближний Восток. Он является также директором-основателем Центра энергии, природных ресурсов и геополитики (CENRG) при Институте анализа глобальной безопасности. Помимо прочего, он занимает пост директора организации International Market Analysis, которая занимается развитием бизнеса и политическими рисками в области энергии и природных ресурсов.