Песков: Москва выполнит свои обязательства по ДРСМД

Москва, , 14:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а все обвинения в его нарушении категорически отвергает.

По его словам, Россия четко следует всем обязательствам, которые она на себя взяла по этому договору. Что касается возможного введения санкций, то Вашингтон в данном случае использует обвинения в нарушении договора как предлог.

Также Песков добавил, что Москва будет ждать субстантивных последствий этого поручения президента Трампа перед тем, как разрабатывать ответные меры. Представитель Кремля уточнил, что в Москве «не согласны с самой постановкой вопроса».

Ранее 17 мая президент США Дональд Трамп подписал меморандум о подготовке мер по введению новых ограничений против России из-за нарушения ДРСМД.