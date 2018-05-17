Четверг, 17 Мая 2018 года
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Песков: Москва выполнит свои обязательства по ДРСМД

Политика

Россия четко следует всем обязательствам, которые она на себя взяла по этому договору

Москва, 17 мая 2018, 14:10 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а все обвинения в его нарушении категорически отвергает.

По его словам, Россия четко следует всем обязательствам, которые она на себя взяла по этому договору. Что касается возможного введения санкций, то Вашингтон в данном случае использует обвинения в нарушении договора как предлог.

Также Песков добавил, что Москва будет ждать субстантивных последствий этого поручения президента Трампа перед тем, как разрабатывать ответные меры. Представитель Кремля уточнил, что в Москве «не согласны с самой постановкой вопроса».

Ранее 17 мая президент США Дональд Трамп подписал меморандум о подготовке мер по введению новых ограничений против России из-за нарушения ДРСМД.

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