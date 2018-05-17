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Трамп: Узбекистан – стратегический партнер США

Политика

Совместное заявление сторон: «Узбекистан и соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства»

Ташкент, 17 мая 2018, 14:07 — REGNUM  В рамках встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым президент США Дональд Трамп назвал республику стратегическим партнером и «важным государством», сообщает 16 мая издание UZ24.

Трамп добавил, что авторитет Узбекистана растет. Стороны отметили, что после выборов глав государств в Узбекистане и США отношения между странами поднялись на новый уровень. После встречи стороны подписали совместное заявление «Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный визит Мирзиёева в США проходит с 15 по 17 мая. В рамках визита стороны намерены подписать соглашения на сумму $8,5 млрд.

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