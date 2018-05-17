«Проявление безумия»: в Кремле оценили статью об атаке на Крымский мост

Москва, , 14:05 — REGNUM Предложение взорвать Крымский мост, озвученное в статье Тома Рогана в издании Washington Examiner — проявление некачественной журналистики и проявление безумия. Об этом заявил 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, к публикации под названием «Украина должна взорвать путинский Крымский мост» следует относиться как к проявлению безумия, на которое следует обратить внимание правоохранителям, в том числе и в Соединённых Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, на предложение «взорвать» Крымский мост отреагировало посольство России в США. По мнению российских дипломатов, свобода слова «не может служить оправданием» призывов к терактам и убийству людей.

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