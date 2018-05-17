Утечка данных Facebook: Цукерберг отчитается в Европарламенте

Брюссель, , 13:59 — REGNUM Основатель американский социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил в Европарламенте. Встреча с представителями консультативного органа Европейского Союза будет посвящена обсуждению ситуации вокруг разразившегося в марте скандала, связанного с Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей соцсети.

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Встреча Марка Цукерберга с представителями европейских партий состоится уже на следующей неделе и пройдёт за закрытыми дверями. Приглашение принять участие в конференции глава Facebook уже принял. Как отметил председатель Европарламента Антонио Таяни, Европарламент также призвал других топ-менеджеров Facebook приехать в июне на слушания, посвященные этой же проблеме.

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Как сообщало ИА REGNUM, об утечке данных пользователей соцсети Facebook стало известно в марте. Тогда сообщалось, что компания Cambridge Analytica, изучавшая предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. В руководстве Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности Cambridge Analytica. Однако позднее Марк Цукерберг признал, что администрацией сервиса были допущены ошибки, и заверил, что его команда предпримет необходимые действия, чтобы подобная ситуация не повторилась.

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