Глава Мособлизбиркома подала в отставку

Москва, , 13:58 — REGNUM Глава Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова подала в отставку по собственному желанию, сообщает 17 мая ТАСС со ссылкой на копию документа.

«Прошу досрочно прекратить мои полномочия главы избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса с 21 мая 2018 года», — сообщается в копии документа.

Напомним, Коновалова была назначена главой Мособлизбиркома в июле 2016 года в связи с с досрочным прекращением полномочий Ирека Вильданова.

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