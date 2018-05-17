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Глава Мособлизбиркома подала в отставку

Политика

Коновалова была назначена главой Мособлизбиркома в июле 2016 года

Москва, 17 мая 2018, 13:58 — REGNUM  Глава Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова подала в отставку по собственному желанию, сообщает 17 мая ТАСС со ссылкой на копию документа.

«Прошу досрочно прекратить мои полномочия главы избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса с 21 мая 2018 года», — сообщается в копии документа.

Напомним, Коновалова была назначена главой Мособлизбиркома в июле 2016 года в связи с с досрочным прекращением полномочий Ирека Вильданова.

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