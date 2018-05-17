Убрать «Северный поток — 2»: Трамп предложил Меркель сделку

Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Если Германия хочет договариваться с США по новому торговому соглашению, ей следует отказаться от поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2», с таким предложением к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обратился президент США Дональд Трамп. Об этом пишет 17 мая The Wall Street Journal.

По сведениям издания, по данному вопросу Трамп разговаривал с Меркель месяц назад. Следует отметить, что без нового торгового соглашения между США и ЕС страны Евросоюза с 1 июня столкнутся с заградительными американскими пошлинами на ввоз стали и алюминия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая коммерческий директор компании Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид в ходе своего выступления на газовой конференции Flame заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию до начала 2020 года.

По его словам, компания Nord Stream 2 AG рассчитывает получить оставшиеся разрешения на прокладку трубы в ближайшие месяцы.

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