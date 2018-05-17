Четверг, 17 Мая 2018 года
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Президент США назвал нелегальных мигрантов животными

Политика

Дональд Трамп обосновал свое заявление жестокостью бандитов из преступных группировок

Лос-Анджелес, США, 17 мая 2018, 13:51 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп сравнил нелегальных мигрантов с животными, пишет французская газета Le Figaro.

Выступая 16 мая на круглом столе по поводу ситуации в Калифорнии, Трамп осудил жестокость международной криминальной группировки Mara Salvatrucha, членами которой часто становятся нелегалы.

«Мы изгоняем их из страны ранее невиданными темпами, — заявил президент. — Вы не можете себе представить, насколько дурны эти люди. (…) Это не люди, это животные».

С 1 января 2018 года Калифорния официально стала штатом-убежищем для мигрантов. Миграционные службы штата находятся в конфликте с коллегами федерального уровня.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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