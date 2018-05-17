В Литве приняли закон для «кузницы кадров демократической Белоруссии»

Вильнюс, , 13:46 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 17 мая, принял поправки к закону о науке и образовании, с помощью которых планируется предоставить «реальные возможности вузам, которые по политическим причинам были вынуждены прервать свою деятельность в стране происхождения, продолжить деятельность в Литве», сообщает корреспондент ИА REGNUM. За новые установки проголосовал 91 член сейма, против никого не было, воздержались 2 парламентария.

В законе говорится, что «работающее в изгнании высшее учебное заведение» — это литовское высшее заведение, деятельность которых в стране происхождения были приостановлены по политическим причинам. Статус таких вузов будет предоставляться по предложению министра иностранных дел.

Согласно принятым установкам, правительство и министр образования и науки смогут устанавливать процедуры оценивания направления обучения и аккредитации работающих в эмиграции вузов, критерии их внешней оценки, оценки реальных (материальных и человечких) ресурсов, процедуры выдачи и лишения разрешения на осуществления образовательной деятельности. Условия деятельности этих литовских вузов будет устанавливать правительство.

«Создание благоприятных условия для вузов, работающих в вынужденной эмиграции, должно иметь положительное политическое значение: это не только улучшит имидж Литвы за границей, это еще было бы конкретной поддержкой Литвы развитию демократии в странах Восточной Европы. Литва уже 12 лет успешно работает в этом направлении, создавая условия для функционирования в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета и оказывая ему всестороннюю поддержку», — говорится в пояснительном документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕГУ был основан в Минске в 1992 году, через 8 лет был закрыт, но переехал в Вильнюс где и возобновил деятельность. В итоге вуз получил статус литовского образовательного учреждения, а финансирование стало проводиться за счёт международных доноров и фондов. ЕГУ в Литве называют «кузницей белорусской оппозиции» — «будущих чиновников, которые сменят нынешнюю номенклатуру в Белоруссии». Впрочем, это не помешало официальным литовским структурам, оценивающих уровень учебной программы, дважды признать работу вуза неудовлетворительной, после чего над учреждением нависла угроза потери лицензии и международных грантов. Однако в ситуацию вмешалось правительство, остановив ликвидационный процесс.

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