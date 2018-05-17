Новый глава Каталонии отказался присягать королю и конституции Испании

Каталония, Испания, , 13:41 — REGNUM Избранный на пост главы женералитета Ким Торра принес присягу и официально вступил в должность, сообщает Reuters.

В ходе церемонии он пообещал верно исполнять обязанности и быть преданным жителям Каталонии. Однако во время клятвы Торра не стал упоминать о верности ни монарху, ни конституции Испании.

Напомним, 14 мая парламент Каталонии избрал главой региона 55-летнего публициста, депутата, сторонника независимости от Испании Кима Торра. Ранее он заявил о скором конце прямого управления Мадридом над мятежным регионом.

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