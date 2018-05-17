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США пригрозили Германии по поводу «Северного потока — 2»

Политика

Вашингтон может ввести санкции

Вашингтон, 17 мая 2018, 13:33 — REGNUM  Помощник заместителя госсекретаря США Сандра Одкирк заявила, что проект трубопровода между Россией и Германией может спровоцировать санкции, сообщает 17 мая Associated Press.

Причиной подобного решения, считает дипломат, может стать угроза безопасности США, вызванная распространением влияния России в Евросоюзе.

Напомним, данное высказывание поступило от американского высокопоставленного дипломата в преддверии визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Северо-европейский газопровод
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