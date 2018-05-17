ВСУ обстреляли «Градами» район Донецкой фильтровальной станции

Донецк, , 13:20 — REGNUM Несмотря на достигнутые ранее договоренности о соблюдении тишины для пересменки персонала Донецкой фильтровальной станции, киевские боевики продолжают обстреливать район реактивными системами «Град», сообщает 17 мая пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции, выпущено 10 мин калибром 82 мм. 16 мая в 21:05 ВСУ выпустили 40 ракет РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

Обстрел со стороны ВСУ продолжился днем 17 мая. При этом нарушения режима прекращения огня зафиксировали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

В центре подчеркнули, что Киев отказывается от разведения сил и средств в районе фильтровальной станции, тем самым нарушая Минские договоренности и препятствуя деэскалации конфликта вокруг станции.

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