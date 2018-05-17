Немецкую газету заподозрили в антисемитизме

Берлин, , 13:20 — REGNUM Одну из газет Германии обвинили в антисемитизме на основании публикации карикатуры на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщает 17 мая Associated Press.

На обложке издания лидер Израиля изображен с большими ушами, губами и носом, однако неясно, чем отличается банальная карикатура на израильского политика от карикатуры на любого другого человека.

Напомним, в Германии существует обеспокоенность по поводу роста в стране антисемитизма, поэтому любой выпад в отношении Израиля воспринимается очень болезненно.

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