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Немецкую газету заподозрили в антисемитизме

Политика

Карикатуры на израильских политиков не допускаются

Берлин, 17 мая 2018, 13:20 — REGNUM  Одну из газет Германии обвинили в антисемитизме на основании публикации карикатуры на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщает 17 мая Associated Press.

На обложке издания лидер Израиля изображен с большими ушами, губами и носом, однако неясно, чем отличается банальная карикатура на израильского политика от карикатуры на любого другого человека.

Напомним, в Германии существует обеспокоенность по поводу роста в стране антисемитизма, поэтому любой выпад в отношении Израиля воспринимается очень болезненно.

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Политическая жизнь Германии
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