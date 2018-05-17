Для Евросоюза новая Италия страшнее Брексита

Брюссель, , 12:30 — REGNUM Политическая ситуация в Италии может стать худшим кошмаром для Европейского союза на фоне дипломатической напряженности с США, пишет испанская газета ABC 17 мая.

В статье «Брюссель готовится к кошмару худшему, чем Брексит» автор пишет, что главы европейских государств и правительств, собравшиеся 16 мая в Софии официально по поводу ситуации на Балканах, без сомнения были озабочены новостями из Рима.

Хотя официальные лица не комментируют ситуацию, а Еврокомиссия заявляет, что готова работать с любым демократическим правительством, Брюссель не может скрыть тревогу, с которой наблюдает за переговорами о формировании правительства Италии. Главная проблема заключается в том, что Италия — не чета Греции и является третьей по величине экономикой в еврозоне. При этом ее внешний долг — самый крупный в ЕС. Он составляет 132% по отношению к ВВП, и экономика Италии сильно от него зависит. Паническое движение на рынках может представлять собой серьезную проблему для финансирования государства.

Европейские институты готовились к тому, что результаты парламентских выборов в Италии будут благоприятны для кандидатуры на пост премьер-министра действующего председателя Европейского парламента Антонио Таяни. Но голосование привело к созданию коалиции «антиевропейских популистов и евроскептичных демагогов», пишет ABC.

Таким образом, становятся понятны заявления, подобные сделанным накануне председателем Европейского Совета Дональдом Туском против президента США Дональда Трампа, которые остались практически незамеченными. «С такими друзьями разве нужны враги?», — сказал Туск по отношению к стране, которая всегда рассматривалась как главный союзник ЕС. Раньше Россия угрожала стабильности в ЕС (встреча в Софии была направлена на выработку стратегии по остановке продвижения Москвы на Балканах), теперь же главная проблема может исходить из страны, которая является одним из основателей Евросоюза.

Это был неожиданный исторический реванш после 2011 года, когда под давлением ЕС премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вынужден был уйти в отставку. С тех пор считалось, что ЕС непосредственно оказывал влияние на правительство страны через управляемых председателей, но теперь это закончилось «триумфом комбинации национализма и антиевропейского популизма», подытоживает автор.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая итальянские партии заканчивают доработку соглашения о создании правительства, которое включает в себя требование снятия санкций с России и предусматривает возможность списания внешнего долга Италии.

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