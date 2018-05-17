Премьер-министр Нидерландов: США не слушают союзников

Амстердам, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал «неизящным» решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе, пишет газета NL Times.

По его словам, США «достаточно неуклюже» вышли из соглашения с Ираном после неоднократных требований Евросоюза этого не делать. Нехорошо также то, что и по другим вопросам Вашингтон действует самостоятельно, не принимая к сведению мнение союзников.

Тем не менее, Рютте назвал «важной» дружбу ЕС с США.

«Но несомненность того, что нужно внимательно слушать друг друга, когда одна из сторон что-то планирует, и согласовывать это с партнерами и союзниками, похоже, сейчас нарушается», — сказал премьер-министр Нидерландов.

Напомним, Трамп заявил о выходе США из многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе 8 мая. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят Ираном и «шестеркой» посредников в 2015 году.

Посредниками выступили США, Германия, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Иран поставил под контроль свою ядерную программу в обмен на снятие экономических ограничений.