Американский самолёт вёл разведку у границ Калининградской области

Лондон, , 12:23 — REGNUM Вблизи границ Калининградской области России зафиксированы полёты стратегического самолета-разведчика ВВС США RC-135V. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолёт, способный вести глубокую радиоэлектронную разведку территории противника, взлетел 17 мая с авиабазы Милденхолл (Великобритания) и на протяжении трёх часов совершал полёты вдоль южной границы Калининградской области. Согласно мониторингу, воздушное судно при этом находилось в польском воздушном пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР) был зафиксирован пролёт американского беспилотного воздушного разведчика RQ-4B Global Hawk. Беспилотник с бортовым номером 10−2043 ночью взлетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия, а в 14:00 Global Hawk находился в небе над Донбассом в районе Славянска.

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