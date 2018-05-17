Четверг, 17 Мая 2018 года
12:39:12 МСК

Американский самолёт вёл разведку у границ Калининградской области

Политика

Воздушное судно при этом находилось в польском воздушном пространстве

Лондон, 17 мая 2018, 12:23 — REGNUM  Вблизи границ Калининградской области России зафиксированы полёты стратегического самолета-разведчика ВВС США RC-135V. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолёт, способный вести глубокую радиоэлектронную разведку территории противника, взлетел 17 мая с авиабазы Милденхолл (Великобритания) и на протяжении трёх часов совершал полёты вдоль южной границы Калининградской области. Согласно мониторингу, воздушное судно при этом находилось в польском воздушном пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР) был зафиксирован пролёт американского беспилотного воздушного разведчика RQ-4B Global Hawk. Беспилотник с бортовым номером 10−2043 ночью взлетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия, а в 14:00 Global Hawk находился в небе над Донбассом в районе Славянска.

Читайте также: Разведывательный беспилотник США замечен в небе над Донбассом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить