Глава Ингушетии пообещал не отправлять правительство в отставку

Магас, , 12:08 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не планирует сменить правительство. Никаких масштабных изменений, в том числе отставок, он производить не собирается. Об этом он сообщил во время интервью местным журналистам.

«Слухи о том, что якобы правительство распускают, беспочвенны. Председатель правительства уже набрал опыт, и без моих вмешательств многие проекты успешно реализуются», — цитирует руководителя республики интернет-портал «Ингушетия».

При этом Евкуров не исключает возможные рокировки в кабинете министров, такие, о каких на днях сообщало ИА REGNUM : министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации был назначен бывший заместитель руководителя администрации главы республики Муслим Яндиев, а его предшественник на посту министра Улан Евлоев был назначен на должность помощника-советника главы региона. На этом посту Евлоев будет заниматься теми же вопросами — межнациональной политикой и религиозными вопросами.

Читайте также: Глава Ингушетии произвел рокировки в правительстве и администрации