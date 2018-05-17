Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС

Тель-Авив, 17 мая 2018, 12:11 — REGNUM Вооруженные силы Израиля совершили налет на объекты партии ХАМАС в секторе Газа, сообщает 17 мая Al Arabia.
Решение об ударе было принято после того, как с палестинской территории был произведен обстрел еврейского государства.
Напомним, эскалация насилия в регионе произошла после того, как 14 мая вооруженные силы Израиля убили свыше 60 человек на границе сектора Газа.
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