Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС

Тель-Авив, , 12:11 — REGNUM Вооруженные силы Израиля совершили налет на объекты партии ХАМАС в секторе Газа, сообщает 17 мая Al Arabia.

Решение об ударе было принято после того, как с палестинской территории был произведен обстрел еврейского государства.

Напомним, эскалация насилия в регионе произошла после того, как 14 мая вооруженные силы Израиля убили свыше 60 человек на границе сектора Газа.

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