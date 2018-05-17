Госдума упростила регистрацию лекарств

Москва, , 12:01 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на упрощение регистрации лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Изменения в законе дают возможность производителям, осуществляющим производство лекарств за пределами России, в случае отсутствия у них заключения о соответствии требованиям и правилам надлежащей производственной практики, представлять копию решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении инспектирования иностранного производителя.

«Таким образом процедура госрегистрации лекарств будет упрощена, одновременно обеспечивая их качество и безопасность. Сократятся и сроки доступа лекарственных препаратов на российский рынок», — отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Также парламентарий ожидает, что поправки будут способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России, «то есть, дадут российским фармацевтическим производителям возможность выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей».

"И в розничной торговле, и в оптовой сети должны быть лекарственные препараты отечественного производства, которые качественно не отличаются от зарубежных, причем их ценовая позиция должна быть доступной. Это основная цель принятых сегодня поправок», — заключил Огуль.