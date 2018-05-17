Китайская корпорация планирует создать высокотехнологичный парк в Татарии

Казань, , 12:00 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов, находящийся с двухдневным визитом в Китае, в рамках делового форума «Татарстан — Чжэцзян» призвал активнее наращивать взаимное сотрудничество бизнесменов и пригласил представителей бизнеса и власти провинции Чжэцзян посетить республику. Визит Рустама Минниханова продлится до 18 мая, в рамках него глава Татарии встретится с руководством провинций Чжэцзян и Фуцзянь, посетит ряд промышленных компаний на их территории, передаёт ИА REGNUM.

«Татарстан придаёт большое значение развитию сотрудничества с Китаем в рамках отношений двух государств. Правительства и деловые круги наших стран прикладывают усилия по расширению взаимодействия в различных сферах. Со своей стороны, мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне», — отметил Рустам Минниханов на открытии форума.

Бизнес-сообщество республики по итогам 2017 года активно наращивало сотрудничество с китайскими партнёрами. Товарооборот по итогам года вырос на 52%, достигнув 565 млн долларов США, и в последние три года наблюдается исключительно тенденция роста. На территории республики реализуется несколько совместных предприятий. К примеру, с участием Китайской национальной химико-инженерной корпорации в Татарии возведён завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», а корпорация «Хайер» запустила завод по выпуску холодильников, где также выпускаются и стиральные машины. В планах корпорации — открытие высокотехнологичного индустриального парка.

«С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития мы работаем над совместным предприятием для развития третьей очереди ОЭЗ «Алабуга». Ведётся работа между татарстанской компанией «КАМАЗ» и китайской «Вейчай» в области автомобильных двигателей. С компанией «Хуавэй» осуществляется сотрудничество в области инфокоммуникационных технологий», — уточнил глава Татарии.

Напомним, 2018 и 2019 годы объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая.

Российско-китайский товарооборот за 2017 год, составив 84 млрд долларов США, вырос относительно 2016 года более чем на треть. Доля Татарии в нём составила 565,5 млн долларов США. Среди основных партнёров республики Китай находится на седьмом месте. Экспорт Татарии и Китая по итогам 2017 года вырос в 2,15 раза — до 260,4 млн долларов США, а импорт в 1,21 раза — до 204,6 млн долларов США.