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Пашинян призвал граждан Армении не протестовать по любому поводу

Политика

Премьер-министр считает неверными требования граждан об отставках различных должностных лиц

Ереван, 17 мая 2018, 11:46 — REGNUM  Граждане Армении не должны протестовать по любому поводу, поскольку все вопросы сразу решить не получится, заявил 17 мая премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Все мы нуждаемся в паузе, чтобы спокойно приступить к обсуждению и решению проблем», — цитирует «Интерфакс» Пашиняна.

Премьер-министр считает неверными требования граждан об отставках различных должностных лиц, так как к обсуждению проблем необходимо подходить поэтапно, иначе «можно провалить все вопросы».

Напомним, вечером 16 мая сторонники группы «Сасна црер» решили заночевать на проспекте Аршакуняц в Ереване. С этой целью они разбили палатки и полностью перекрыли проспект.

Читайте подробнее: Сторонники вооруженной группы заночевали на одном из проспектов Еревана

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Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян
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