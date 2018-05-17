Пашинян призвал граждан Армении не протестовать по любому поводу

Ереван, , 11:46 — REGNUM Граждане Армении не должны протестовать по любому поводу, поскольку все вопросы сразу решить не получится, заявил 17 мая премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Все мы нуждаемся в паузе, чтобы спокойно приступить к обсуждению и решению проблем», — цитирует «Интерфакс» Пашиняна.

Премьер-министр считает неверными требования граждан об отставках различных должностных лиц, так как к обсуждению проблем необходимо подходить поэтапно, иначе «можно провалить все вопросы».

Напомним, вечером 16 мая сторонники группы «Сасна црер» решили заночевать на проспекте Аршакуняц в Ереване. С этой целью они разбили палатки и полностью перекрыли проспект.

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