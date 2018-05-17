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Италия не будет подчиняться приказам из Брюсселя

Политика

Новое правительство страны предусматривает для себя большую свободу в рамках ЕС

Рим, 17 мая 2018, 11:45 — REGNUM  Новое правительство Италии намерено вести диалог с Евросоюзом на равных условиях, заявил лидер партии «Движение пять звезд» Луиджи ди Майо. Об этом пишет испанская газета La Repubblica 17 мая.

Проект соглашения о будущем правительстве Италии включает в себя ряд пунктов, которые обеспечивают большую самостоятельность страны в рамках ЕС. Так, он предусматривает механизм, позволяющий выйти из зоны евро или списать внешний долг страны, который составляет $2,6 трлн.

«Будет диалог с Европой, но мы не намерены подчиняться приказам еврократов», — заявил ди Майо, добавив, что соглашение может испугать часть европейских бюрократов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект соглашения о формировании правительства между партиями «Движение пять звезд» и «Лига Севера» предусматривает требование снятия экономических санкций с России.

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Политическая жизнь Италии
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