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Журналиста РИА Новости Украина могут арестовать на два месяца

Политика

15 мая сотрудники СБУ задержали гражданина РФ Кирилла Вышинского

Киев, 17 мая 2018, 11:39 — REGNUM  Ходатайство прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главному редактору агентства РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому подано в Херсонский городской суд. Об этом сообщила пресс-секретарь «прокуратуры Крыма» (входит в состав генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик в интервью ТАСС.

По ее словам, прокуратура просит на два месяца арестовать сотрудника СМИ, которому предъявлены обвинения в госизмене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая сотрудники СБУ задержали гражданина РФ Кирилла Вышинского, который является главой агентства РИА Новости Украина. Мужчина обвиняется в государственной измене и антиукраинской пропаганде.

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