Военные Ливии: оппозицию в Дерна направляют из Турции

Триполи, , 11:44 — REGNUM Представитель армии Ливии Ахмед аль-Месмари призвал людей, воюющих в Дерне прекратить сопротивление, так как они находятся под влиянием лидеров, проживающих в Турции, сообщает 17 мая Al Arabia.

«Те, кто выпускает фетвы для борьбы с армией в Дерна зачастую проживают в фешенебельных отелях Турции, подталкивая молодежь к проигранной битве», — добавил аль-Месмари.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда страны НАТО совершили агрессию против данного суверенного государства. Убийство лидера страны Муаммара Каддафи привело к хаосу племенного противостояния, продолжающегося и по сей день.

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