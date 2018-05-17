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Военные Ливии: оппозицию в Дерна направляют из Турции

Политика

Битва за город Дерна проиграна оппозицией, считают военные

Триполи, 17 мая 2018, 11:44 — REGNUM  Представитель армии Ливии Ахмед аль-Месмари призвал людей, воюющих в Дерне прекратить сопротивление, так как они находятся под влиянием лидеров, проживающих в Турции, сообщает 17 мая Al Arabia.

«Те, кто выпускает фетвы для борьбы с армией в Дерна зачастую проживают в фешенебельных отелях Турции, подталкивая молодежь к проигранной битве», — добавил аль-Месмари.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда страны НАТО совершили агрессию против данного суверенного государства. Убийство лидера страны Муаммара Каддафи привело к хаосу племенного противостояния, продолжающегося и по сей день.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: От гражданской войны в Ливии больше всего пострадали ее инициаторы

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Гражданская война в Ливии
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