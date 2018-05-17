Daily Sabah: ситуация в Газе показала, что ЕС – «бумажный тигр»

Брюссель, , 11:27 — REGNUM Поборники прав человека, готовые вмешиваться в дела других государств по всему миру, страны-члены ЕС проявили почти полное безразличие к происходящему в Палестине. Получается, что перед лицом США и Израиля Евросоюз является не чем иным, как «бумажным тигром», пишет немецкий политик турецкого происхождения Озан Джейхун в статье для The Daily Sabah.

Автор отмечает, что слабая реакция Брюсселя на массовые убийства десятков жителей Палестины, ставших последствием сговора США и Израиля, демонстрирует то, что Евросоюз является «бумажным тигром» перед лицом Вашингтона. Так, оказалось, что ЕС умеет отодвигать вопросы «прав человека» на второй план, когда дело касается США и Израиля.

Более того, европейские издания, которым свойственны громкие заголовки, когда речь идет о других странах, предпочли не придавать сообщениям из Палестины особого значения.

Напомним, признание Вашингтоном Иерусалима столицы Израиля и перенос в город посольства США был встречен массовыми акциями протеста на границе Израиля и Палестины, которые продолжались несколько месяцев.

Израильские военные ответили на выступления жителей Палестины жестко, в результате чего погибло около 60 человек. По данным организации «Врачи без границ», в большинстве случае у пострадавших огнестрельные ранения нижних конечностей.

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Акции протеста продолжались и 16 мая, когда в Иерусалиме проходила церемония открытия посольства США. На ней присутствовали дочь главы Белого дома Дональда Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер, а также дипломат из США и других стран.

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