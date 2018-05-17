Меркель о соглашении по иранскому атому: «Нам следует оставаться в нем»

София, , 11:26 — REGNUM Европейский союз поддерживает сохранение ядерной сделки с Ираном, несмотря на недостатки. Об этом, как передает ТАСС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС — Западные Балканы в Софии.

«Все в ЕС разделяют мнение, что оно (соглашение) несовершенно, но нам следует оставаться в нем», — заявила канцлер.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил о том, что главы всех 28 стран-членов ЕС, собравшиеся на саммите в Софии, поддержали ядерное соглашение с Ираном.

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