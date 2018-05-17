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Правительство Италии: Россия — наш партнер, а не угроза

Политика

В СМИ появились подробности текста соглашения о правительстве между итальянскими партиями, победившими на выборах

Рим, 17 мая 2018, 11:23 — REGNUM  Проект соглашения о формировании правительства Италии содержит в себе требование о немедленном снятии экономических санкций ЕС по отношению к России, пишет испанская газета Republica 17 мая.

«Мы подтверждаем нашу приверженность НАТО и Соединенным Штатам как привилегированным союзникам и приверженность открытости к России, которая должна рассматриваться не как угроза, а как экономический и коммерческий партнер», — говорится в проекте соглашения между Луиджи ди Майо (партия «Движение пять звезд») и Маттео Сальвини («Лига Севера»).

В тексте проекта соглашения есть призыв к «немедленному прекращению» санкций против Москвы, а президент России Владимир Путин назван «стратегическим собеседником» в вопросах о конфликтах в Сирии и Ливии.

17 мая стороны должны завершить доработку проекта соглашения. Из-за серьезных разногласий между партиями, ни одна из которых не добилась серьезного преимущества по числу представителей в парламенте, процесс формирования правительства затянулся более чем на 2 месяца. Напомним, выборы в Италии состоялись 4 марта.

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Политическая жизнь Италии
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