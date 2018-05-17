Кургинян: «Украина должна признать, что она в унизительной заднице!»

Москва, , 11:18 — REGNUM Пока национально-ориентированная часть украинской интеллигенции честно себе и миру не признается, в каком ужасающем и унизительном положении оказалась Украина, никакого оздоровления страны и общества не будет, заявил 16 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Знаете с чего начинается излечение от алкоголизма? С признания зависимости… Украина находится в чудовищном положении, она гибнет, и пока определенная часть общества не скажет об этом и не осудит ту пакость и мерзость, которая была сделана под видом майдана, восстановление не начнется! Мы хотим, чтобы Украина встала на ноги, вышла из этой мерзости и была нормальным государством, но мы спрашиваем, где та часть украинской интеллигенции национально-ориентированной, которая готова честно и прямо признать, в какой заднице они находятся?», — задал политолог вопрос украинскому эксперту, присутствующему на передаче.

Пол словам политолога, «одна из частей задницы» — это бесконечная и бесстыдная зависимость нынешней Украины от Соединенных Штатов Америки. При этом сами Штаты идеально и холодно сдают лижущих ей сапоги людей и наций, чтобы затем разменять их на что угодно. Поэтому, политолог призвал украинскую интеллигенцию признать положение, в котором оказалась Украина, и тогда можно будет начать диалог.