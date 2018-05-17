Разведка ФРГ заполучила вещество «Новичок» еще в 1990-х

Берлин, , 10:25 — REGNUM Химическое соединение «Новичок», именуемое на западе нервно-паралитическим агентом, было получено разведкой ФРГ еще в начале 1990-х, пишет газета Die Zeit со ссылкой на расследование немецких СМИ.

Образец вещества типа А-234 был передан Федеральной разведывательной службе Германии завербованным перебежчиком. Затем «Новичок» поступил в лабораторию Швеции для проведения анализов. Указанные обстоятельства стали отправной точкой для последующего производства яда с целью проверки защитного снаряжения в странах НАТО.

Место нахождения образца в настоящее время неизвестно. В Швеции отказали в предоставлении запрошенной информации, отмечает издание.

Напомним, после отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии официальный Лондон обвинил Москву в применении ядовитого вещества на территории Великобритании. Никаких доказательств на этот счет предоставлено не было, однако новые факты подтверждают, что западные страны не только имели формулы соединения, но и сами производили вещество.

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