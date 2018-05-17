Формирование правительства Ливана может затянуться на месяцы

Бейрут, , 10:21 — REGNUM Несмотря на то, что среди ведущих политических сил Ливана существует консенсус относительно необходимости быстрого формирования правительства, эксперты полагают, что этот процесс займет несколько месяцев. Об этом сообщает агентство Prensa Latina 17 мая.

Разногласия по поводу кадрового вопроса повышают тон между фракциями, особенно среди христиан. Существует конфронтация между «Свободным патриотическим движением» и «Ливанскими силами» в отношении того, кто на самом деле имеет наибольшее представительство этого конфессионального сектора.

За «Свободные патриотические силы» голоса отдали 135 тыс. избирателей, за «Ливанские силы» — 138 тыс. При этом из-за преференциальной и пропорциональной системы голосования первая партия получила 15 мест в парламенте, а вторая в блоке со своими союзниками — 29. Также между двумя христианскими партиями существует спор за кресло министра энергетики.

Напомним, первые парламентские выборы в Ливане за последние 9 лет прошли 6 мая. 47 мест в парламенте из 128 депутатов получила шиитская организация «Хезболла».

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