Дмитрий Саймс: не надо сгущать краски вокруг выхода США из ядерной сделки

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Не сгущать краски вокруг решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном — подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — призвал директор Центра национальных интересов Дмитрий Саймс на прошедшем в его организации круглом столе, сообщает The National Interest.

На мероприятии, направленном на анализ значения выхода США из СВПД, обсуждались различные вопросы, в том числе возможность сохранения сделки, вероятность начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, а также введения Вашингтоном санкций против европейских компаний.

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На фоне высказанных сотрудниками и регулярными авторами статей издания мнений позиция Саймса носила более оптимистический характер. Так, он призвал судить по результату шагов Трампа, а не по его текущим действиям.

«[Трамп] начинает очень по-крупному, он может занимать очень жесткую позицию, он делает заявления, которые могут показаться вопиющими, однако затем он возвращается с прагматическим решением», — подчеркнул Саймс.

«Его нужно судить не по началу «истории', а по ее завершению», — добавил он.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Еще до выхода США многие эксперты прогнозировали вероятность серьезных последствий такого шага главы Белого дома, в том числе начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

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