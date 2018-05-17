СКР возбудил уголовное дело против 15 украинских судей

Москва, , 10:15 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело, фигурантами которого стали 15 судей Конституционного суда Украины, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Речь идет о судьях, которые приняли решение о признании декларации о независимости Крыма несоответствующей конституции Украины. 15 судей подозреваются в совершении преступления по статье УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

Решение украинского суда носит дискриминационный характер, отметили в СКР. Также оно нарушает основополагающий принцип международного гуманитарного права — право народа на самоопределение. Это право закреплено в ряде международных документов, в том числе в Уставе ООН.

«В силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие», — сказала представитель СКР.

Напомним, Республика Крым и город Севастополь приняли декларацию о независимости в марте 2014 года. Затем по итогам референдума регионы вошли в состав России. За это решение проголосовало подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя.