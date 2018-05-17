Дипломаты РФ в США осудили призыв «взорвать» Крымский мост

Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Посольство России в США отреагировало на предложение «взорвать» Крымский мост, озвученное в публикации Тома Рогана в издании Washington Examiner. По мнению дипломатов, «свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей». Об этом говорится в официальном комментарии дипломатического ведомства, опубликованном 17 мая в Facebook.

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В посольстве вышеуказанную статью расценили «как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией». Дипломаты отмечают, что подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики и потребовали от издания объяснений, «насколько данный материал отражает его редакционную политику». В посольстве также напомнили о возможности уголовного преследования лиц, призывающих к терроризму и оправдывающих его, предусмотренных российским законодательством.

Напомним, призыв к ударам с воздуха по Крымскому мосту, даже с указанием способов, «как лучше нанести удар», прозвучал в статье, опубликованной в Washington Examiner под заголовком «Украине следует взорвать путинский Крымский мост». Сенатор Совфеда Франц Клинцевич назвал эту публикацию экстремистской и предложил Следственному комитету РФ задуматься о возбуждении уголовного дела против автора статьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие автомобильной части Крымского моста, участие в котором принял президент РФ Владимир Путин, состоялось 15 мая. Уже в первые 12 часов с открытия движения по Крымскому мосту поток транспорта через Керченский пролив побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.

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