Подготовкой плана новых санкций «США решают две задачи»

Москва, , 09:56 — REGNUM Распоряжение президента США Дональда Трампа о подготовке очередных антироссийских санкций решает двойную задачу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР)

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить план очередных санкций против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Думаю, что Трамп решает двойную задачу: во-первых, использует мифические нарушения ДРСМД как повод лишний раз уколоть Россию, усилив тем самым негативный образ нашей страны. А во-вторых — отвлекает внимание от нарушений Договора со стороны США, вспомнив старый принцип: «лучшая защита — это нападение», — отметил Слуцкий.

Он напомнил, что в заявлениях Вашингтона «ракетная» тема всплывает не впервые, но в России так и не услышали каких-то конкретных доказательств выдвигаемых в адрес России обвинений — есть только общие слова, угрозы, санкции.

Именно США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, размещая элементы ПРО в странах Восточной Европы, указал глава комитета.

«Кроме того, наши «стратегические друзья» в последнее время активно занимались испытаниями ракет-мишеней для системы противоракетной обороны, которые, по мнению специалистов, на самом деле являются ракетами средней дальности», — говорит он.

Слуцкий также напомнил, что именно Россия всегда выступала сторонницей неукоснительного выполнения ДРСМД, более того, не раз предлагала придать ему глобальный характер.

«В Вашингтоне эти инициативы не восприняли. А зачем? Они ведь не вписываются в логику новой холодной войны, которую сегодня проповедуют Штаты», — заключил парламентарий.