Евкуров: Ситуация в Сирии требует присутствия наших воинских подразделений

Магас, , 09:55 — REGNUM В Ингушетии проводили в командировку в Сирию очередную группу военнослужащих. Выполнять миротворческие задачи отправились около 400 бойцов батальона военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа.

Это уже третья командировка военных из республики, сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе главы Ингушетии. Во время всех предыдущих, ингушские военнослужащие получили хорошие отзывы командиров. В третью группу отобраны лучшие из лучших, отметил руководитель республики Юнус-Бек Евкуров.

«Ситуация в Сирии и интересы России требуют продолжения присутствия в этой арабской стране наших воинских подразделений, поэтому сегодня в командировку мы провожаем очередную группу военнослужащих», — заявил он в ходе торжественной церемонии проводов.

Евкуров призвал личным примером доказать, что у российских военнослужащих всегда были неизменными такие нравственные ценности, как мужество и самоотверженность, готовность отстаивать интересы России.

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Как сообщало ИА REGNUM, батальоны военной полиции Минобороны РФ из Ингушетии, а также Чечни и Дагестана выполняли задачи по охране российской авиагруппы, по поддержанию порядка в освобожденном от террористов городе Алеппо, по обеспечению безопасности центра по примирению, обеспечению контроля над соблюдением режима прекращения боевых действий, безопасности мирного населения при проведении гуманитарных акций, по сопровождению гуманитарных конвоев.

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Евкуров: Путин попал в точку, послав в Сирию батальоны суннитов

Владимир Путин дал высокую оценку действиям военных с Северного Кавказа в Сирии. Он отметил, что бойцы вели себя мужественно и дисциплинированно. Кроме того, по словам президента РФ, полицейские с Кавказа являются в основном суннитами, а местное население и власти им доверяют, так как тоже являются суннитами.