Бить по Ирану не в интересах США – National Interest

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Нанесение ударов по Ирану после выхода США из ядерной сделки пойдет вразрез с национальными интересами США, заявили профессор Джорджтаунского университета Пол Пиллар и бывший помощник министра обороны США при Джордже Буше — младшем Дов С. Закхайм на состоявшемся в Центре национальных интересов круглом столе. Об этом сообщает принадлежащее центру издание The National Interest.

Так, Пиллар, в прошлом сотрудник отдела национальной разведки США по Ближнему Востоку, указал на то, что риск военного столкновения с Ираном «выше, чем год назад». Он также отметил, что такой конфликт может начаться как из-за решения Вашингтона ударить по исламской республике за якобы имевшее место возобновление работ в рамках ее ядерной программы, так и ввиду просчетов, вызванных потерей созданных при Бараке Обаме дипломатических каналов.

Как Пиллар, так и Закхайм уверены, что просто «разбомбить Иран и объявить о победе, была ли она достигнута или нет», невозможно: осуществить смену режима не получится, а для достижения каких-либо ощутимых результатов потребуются слишком значительные людские и материальные издержки. Более того, нет уверенности в том, что режим, который придет на смену нынешнему, будет менее враждебным к США.

Напомним, президент США Дональд Трамп, объявивший о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий, с самого начала своей политической деятельности выступал против ядерной сделки. Так, он называл ее «худшим соглашением» из когда-либо заключенных Вашингтоном. При этом еще до отказа от сделки, на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Трамп заявил, что не позволит Ирану сделать ядерное оружие.

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