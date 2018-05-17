В РФ отмечают День детского телефона доверия

Москва, , 09:57 — REGNUM Внедренный в российскую ювенальную практику детский телефон доверия сегодня отмечает свое восьмилетие, 17 мая 2010 года он был создан при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

И хотя никакого праздника в этот день не предусмотрено, каждый раз сторонники «защиты прав детей» подчеркивают торжество этого репрессивного инструмента.

Напомним, необходимость создания детского телефона доверия лоббисты ювенальной юстиции объясняют тем, что он способен помогать детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

При этом напрочь отметается тот факт, что трудная ситуация чаще всего вызвана социально-экономическим неблагополучием, а телефон используется для жалоб и откровенных доносов на родителей и опекунов. К сожалению, столь порочный инструмент оказался возведенным на уровень государственной семейной политики и до сих пор не получил должной оценки в обществе.

Ювенальная юстиция — судебно-правовая система, которая, по словам ее создателей, позволит обеспечить права детей. Фактически же это репрессивный инструмент, допускающий вмешательство в семью на законных основаниях, подрывающий институт семьи и традиционные ценности.