Пушков высмеял «добровольный вклад» Киева в бюджет Совета Европы

Москва, , 09:46 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter высмеял сумму «добровольного вклада» Украины в бюджет Совета Европы: ее может хватить лишь на что-то символическое.

«Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборщиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал Пушков.

Сумма «добровольного вклада» Киева в бюджет Совета Европы, одобренная правительством Украины, составляет $400 тыс. Пушков отметил, что этим взносом не возместить ущерб от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взносов Турции.

Ранее в июне 2017 года Россия приняла решение о заморозке части выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будут полностью восстановлены полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Тем не менее, Россия продолжила работу по ратификации конвенционных документов. А весной 2018 года ПАСЕ признала дефицит бюджета в 18 млн евро из-за отказа Москвы платить взносы и из-за возвращения Турции в обычные плательщики.