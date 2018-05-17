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МККК отправил в Донбасс более 200 тонн гуманитарной помощи

Политика

Десять грузовиков доставят продуктовые наборы и сульфат алюминия

Киев, 17 мая 2018, 09:44 — REGNUM  Более 200 тонн гуманитарной помощи отправил Международный комитет Красного Креста (МККК) в Донбасс, заявили в государственной пограничной службе Украины, сообщает 17 мая «112 Украина».

Согласно сообщению, МККК отправил в Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) десять грузовиков с продуктовыми наборами и сульфатом алюминия, применяемым для очистки воды. Грузовики проехали через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое».

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Напомним, 8 мая из России отправилась 76-я колонна с гуманитарной помощью. МЧС России отправило более 400 тонн гуманитарного груза, в том числе детские продуктовые наборы, учебную литературу и медикаменты.

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