Депутат Рады заявил о «полезности» Крымского моста для Украины

Киев, , 09:36 — REGNUM Мост, соединивший Крым с материковой частью, окажется «полезным» для Украины после того, как Киев вернет полуостров себе, заявил 17 мая журналистам депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«То, что русские построили Керченский мост, — это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране», — сказал депутат.

Добиться возвращения полуострова в Киеве намерены путем применения экономических санкций в отношении России и дипломатией.

Добавим, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году киевским политикам только остается кусать локти и уповать на международное сообщество. Ранее о процветающих и экономически сильных городах Крыма и Донбасса в случае сохранения их в составе Украины заявил глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман.

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