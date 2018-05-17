National Interest: «ядерную сделку» еще можно спасти

Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — подписанную в 2015 году «ядерную сделку» с Ираном — еще можно спасти, уверены профессор Джорджтаунского университета Пол Пиллар и вице-председатель Центра национальных интересов Дов С. Закхайм, но вероятность этого невелика, сообщает американское издание The National Interest.

С таким заявлением Пиллар и Закхайм выступили на круглом столе, состоявшемся в Центре национальных интересов, который и выпускает The National Interest. Оба эксперта согласны с тем, что окончательно ставить крест на соглашении пока рано, однако они по-разному оценивают вероятность его сохранения: если бывший сотрудник отдела национальной разведки США по Ближнему Востоку Пиллар указывает, что спасти соглашение возможно лишь в одном случае из трех, то Закхайм, который занимал должность помощника министра обороны США при Джордже Буше — младшем, уверен, что успех гарантирован в 66%.

Тем не менее основной вопрос заключается в том, каким образом этого можно добиться. Ряд экспертов указывает на то, что стороны соглашения, сколько бы их ни осталось, могут добиться сохранения договора. Для этого они должны предложить Тегерану финансовое поощрение, а также заключить с ним дополнительные соглашения, с помощью которых возможно разрешить ряд существующих между США и Ираном противоречий.

В частности, Пиллар уверен, что одним из подходов для сохранения сделки стало бы соглашение, ограничивающее программу баллистических ракет исламской республики или продляющее «заключительные положения» в первоначальном соглашении. Закхайм же подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном можно спасти, только если президент США Дональд Трамп повременит с введением вторичных санкций. И здесь Трамп может поступить так же, как и в случае с пошлинами: сначала ввести их, затем ослабить и отменить вообще, заключив соответствующий договор.

Напомним, президент США Трамп объявил 8 мая о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном. По его словам, ядерное соглашение является «фикцией» и не мешает «иранскому режиму» наращивать вооружение, а также развивать ядерную программу и «поддерживать терроризм». Глава Белого дома также пригрозил Тегерану «максимальным ужесточением» санкций.

За решением о выходе из соглашения последовало введение новых санкций против исламской республики. Так, Вашингтон ввел новые санкции против Центрального банка Ирана и банка «Аль-Билад» в Ираке. Запретительные меры были введены под предлогом того, что они оказывали поддержку шиитскому движению «Хезболла», которое США считают террористической организацией.