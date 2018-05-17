Украинские военные провели вертолетные учения у линии фронта в Донбассе

Киев, , 09:26 — REGNUM Возле линии фронта украинские военные провели вертолетные учения, сообщает 17 мая пресс-служба штаба «операции объединенных сил» («ООС»).

Согласно сообщению, в учениях приняли участие вертолеты Ми-24. Цель экипажей была сбить наземные цели. Также в ходе учения украинские экипажи вертолетов отработали взаимодействие авиации с другими подразделениями в рамках огневой поддержки с воздуха.

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Отмечается, что общение между экипажами велось на английском языке, чтобы «соответствовать стандартам НАТО».

Напомним, в 2014 году Киев развязал гражданскую войну в Донбассе. Украинская армия применяла все виды вооружений, в том числе авиацию, для уничтожения своих сограждан. Однако после появления у ополченцев ПВО, украинская авиация перестала бомбить республики.

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