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На территории Ливана готовится массовый протест против Израиля

Политика

Марш 6 июня будет приурочен к годовщине вторжения израильской армии в Ливан

Бейрут, 17 мая 2018, 09:19 — REGNUM  Организация Освобождения Палестины (ООП) анонсировала массовую акцию протеста против политики Израиля на территории Ливана, сообщает агентство Prensa Latina. Марш пройдет 6 июня.

По словам представителя организации в стране кедров Хасана Айюба, марш будет носить мирный характер, несмотря на гнев палестинцев по поводу гибели 60 человек в секторе Газа 14 мая.

«Никто не думает о применении здесь насильственных методов», — подчеркнул он.

Марш протеста приурочен к 36-й годовщине начала Первой ливанской войны. 6 июня 1982 года Израиль начал военную операцию с целью уничтожения баз ООП. Израильские войска взяли Бейрут и оставались на территории южного Ливана до 2000 года.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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