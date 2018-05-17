На территории Ливана готовится массовый протест против Израиля

Бейрут, , 09:19 — REGNUM Организация Освобождения Палестины (ООП) анонсировала массовую акцию протеста против политики Израиля на территории Ливана, сообщает агентство Prensa Latina. Марш пройдет 6 июня.

По словам представителя организации в стране кедров Хасана Айюба, марш будет носить мирный характер, несмотря на гнев палестинцев по поводу гибели 60 человек в секторе Газа 14 мая.

«Никто не думает о применении здесь насильственных методов», — подчеркнул он.

Марш протеста приурочен к 36-й годовщине начала Первой ливанской войны. 6 июня 1982 года Израиль начал военную операцию с целью уничтожения баз ООП. Израильские войска взяли Бейрут и оставались на территории южного Ливана до 2000 года.

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