Москва, , 09:14 — REGNUM В ближайшее время делегация Госдумы посетит Мексику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем палаты сенаторов генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Эрнесто Кордеро Арройо.

«Мы заинтересованы в развитии отношений, и в ближайшее время делегация Госдумы посетит Мексику во главе с заместителем председателя Ольгой Епифоновой», — сообщил Володин.

В Госдуме рассчитывают на выстроенные на системной основе отношения с Мексикой.

«Хотелось бы, чтобы они предполагали сотрудничество наших профильных комитетов, надеюсь, что они могут принести результаты. Это позволит нам обсуждать конкретные вопросы, повестку, которая отражает ситуацию, проблемы, и через такой подход мы сможем развивать отношения в рамках парламентского измерения», — сказал Володин.

Со своей стороны Эрнесто Кордеро Арройо отметил, что будет рад визиту российских парламентариев, он напомнил, что ранее Мексику посетила делегация Совфеда во главе со спикером Валентиной Матвиенко.

Дипломатические отношения между Россией и Мексикой установлены 11 декабря 1890 года, между СССР и Мексикой — 4 августа 1924 года. В 1930 году они были разорваны, в 1942 году — восстановлены. В 1997 году подписан базовый политический документ — Декларация о принципах отношений и сотрудничества между Россией и Мексикой.

Мексика традиционно является одним из важных торговых партнеров России в Латинской Америке. По итогам 2017 года она заняла 2-е место по объему товарооборота после Бразилии (его показатель в 2017 году достиг 2,5 млрд долларов (увеличился по сравнению с 2016 г. на 45%)).

7 июля 2017 года вице-спикер Госдумы Епифанова встретилась с председателем комитета по международным отношениям палаты сенаторов генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Габриэлой Куэвас Баррон.

19 февраля 2018 состоялась ее встреча с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в России Н.Б.Пенсадо Морено.

18 марта 2018 года четыре мексиканских сенатора посетили Москву в качестве международных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации.