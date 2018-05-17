«Убей всех, Господь разберется»: Кургинян о действиях Украины на Донбассе

Москва, , 09:11 — REGNUM Репрессии не ограничатся только военными и госслужащими ДНР и ЛНР, если Украина оккупирует эти республики, поражены в правах окажутся практически все жители, заявил 16 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», полемизируя с украинским гостем.

«Когда гностиков уничтожали на юге Франции, спрашивали, как это делать? Когда это арабы, они черные, а эти такие же. Говорят: «отправь на тот свет, Господь разберется, кто из них кто». Вот это и есть украинский способ решения проблемы на Донбассе», — отметил политолог, добавив, что украинские власти намерены карать не только тех, кто принимал участие в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР, потому что «вместе с ними есть те, кто им помогал, а есть еще те, кто выходили ан митинги, а есть семьи, а есть люди, которые в администрации, а есть сочувствующие».

Напомним, что в январе 2018 года Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции Донбасса», который целиком и полностью противоречит духу и букве Минских соглашений, в рамках которых Украина должна предоставить Донбассу автономию в конфедеративном варианте.

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