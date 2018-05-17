Кургинян: «Белые и пушистые» бандеровцы забивали гвозди в беременных женщин

Москва, , 08:53 — REGNUM В советское время Россия не хотела обсуждать преступления Бандеры, потому что очень уважительно относилась к украинскому народу, но теперь, когда Бандеру сделали «белым и пушистым», никто молчать больше не будет, заявил 16 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», полемизируя с украинским гостем.

«Почему нужен такой национальный герой? Мы в советскую эпоху никогда не хотели рассказывать о злодействах Бандеры, потому что, во-первых, это чересчур: там такое творилось, что дальше невозможно, а во-вторых, мы братскую Украину любили, все-таки он был какой-то украинец, и рассказывать о том, как беременным женщинам забивали гвозди в живот, мы не хотели. Мы начали что-то обсуждать только после того, как нам сказали, что он белый и пушистый», — заявил политолог.

Напомним, что руководитель Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера известен не только сотрудничеством с нацистской Германией в интересах Третьего рейха, он также являлся одним из идеологов и практиков украинского нацизма, опирающегося на теории его корифея Дмитро Донцова, согласно которым население Украины делится на «свидомых» (то есть просвещенных), «москалей» и «омоскаленных». Последние две группы, по Донцову и Бандере подлежат, уничтожению в количестве вплоть до двух третьих от общего числа населения Украины.

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